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Ağrı Dağı'nın kuzeyinde tespit edilen kuş türü 200'e ulaştı

AA

Ağrı Dağı'nın kuzeyinde tespit edilen kuş türü 200'e ulaştı

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en doğusundaki doğal zenginliklerden Karasu Sulak Alanı'nda tespit edilen kuş türü 200'e yükseldi.

Yurdun en yüksek noktasındaki Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır tarafında bulunan, dağın zirvesindeki buzulların suyuyla beslenen Karasu Sulak Alanı, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Kemirgen, sürüngen, memeli ve amfibi çeşitliliğinin olduğu sulak alanda en fazla tür sayısı ise kuşlarda bulunuyor.

Türkiye'deki en önemli 3 göç rotasından biri konumundaki kuzey göç rotasında yer alan sulak alan, her ilkbahar ve sonbaharda çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi, KuzeyDoğa Derneği ve gönüllüler tarafından bölgede hemen her gün yapılan gözlemler sayesinde alanda bugüne kadar 200 kuş türü kayıt altına alındı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) kırmızı listeye alınmış türlerin de aralarında bulunduğu kuşlar, alanı gerek yaşam gerekse mola amaçlı kullanıyor.

- Alan, kuş bilimine ışık tutuyor

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, Karasu'nun kuş bilimi açısından önemli bir alan olduğunu söyledi.

Özellikle göç zamanlarında bu alanda yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Çelik, sayının yapılacak gözlemlerle daha da artacabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınır hattındaki alana bu ülkelerdeki kuş türlerinin de geldiğine işaret eden Çelik, bu durumun kuş türlerinin artmasında önemli etken olduğunu sözlerine ekledi.

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