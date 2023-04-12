Iğdır'da 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

IĞDIR (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen, Iğdır'dan ülkelerine gönderildi.
Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferlerle ülkelerine gönderiliyor.
Bu kapsamda Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ndeki 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.
Düzensiz göçmenler, buradaki işlemleri sonrası Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.