Iğdır Valisi Sarıibrahim, Ağrı Dağı'ndaki Mehmetçik ile iftar yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ağrı Dağı'nda görev yapan Mehmetçik ile iftar yaptı.

Dağın 2 bin metresinde bulunan Korhan Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden Sarıibrahim, askerlerle görüşüp bir süre sohbet etti.

Daha sonra karakolun yemekhanesinde düzenlenen iftar programına katılan Sarıibrahim, burada askerlerle yemek yedi.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün, İl Müftüsü İrfan Açık ve askeri personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.