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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Iğdır mitinginde konuştu:

AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Iğdır mitinginde konuştu:

IĞDIR (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim DEVA Partisi olarak hedefimiz çok net. Biz tam demokrasi diyoruz, eksik gedik değil tam demokrasi. Tam demokrasi gelsin ki hak yerini bulsun, hukukun üstünlüğü olsun." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Iğdır'a gelen Babacan, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan, daha sonra Doğubayazıt Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, önlerinde kritik bir seçimin olduğunu söyledi.

Seçimlere 6 parti olarak ortak cumhurbaşkanı adayıyla gireceklerini hatırlatan Babacan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayımız olarak belirledik. İlk pusulada hep beraber destek vereceğimiz Sayın Kılıçdaroğlu'na sadece Millet İttifakı'na mensup partiler değil başka partiler de desteklerini açıkladılar, onlara da teşekkür ediyoruz. İlk pusulada cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun isminin altına evet mührünü basacağız inşallah." diye konuştu.

Yönetime geldiklerinde iyi yapılan, dürüst yapılan bütün projelere destek vermeye devam edeceklerini anlatan Babacan, şunları kaydetti:

"Hatta daha iyi projelerin altına imzamızı atacağız inşallah. Biz diyoruz ki aynı zamanda projelerin eksiği varsa tamamlayacağız, yanlışsa düzelteceğiz. Bizim DEVA Partisi olarak hedefimiz çok net. Biz tam demokrasi diyoruz, eksik gedik değil tam demokrasi. Tam demokrasi gelsin ki hak yerini bulsun, hukukun üstünlüğü olsun. Adalet gelsin bu ülkeye diye çalışıyoruz. Tam demokrasi demek Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Boşnak hiç fark etmez, Sünni, Alevi, Caferi fark etmez, hangi mahalleden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı olacak dedik. Bizim hedefimiz ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır. Bu ülkede yaşayan herkesin birinci sınıf vatandaş olması demektir. Hiç kimsenin bir başkasına üstünlük taslamadığı bir Türkiye'dir, bunu gerçekleştireceğiz."

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