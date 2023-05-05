Iğdır'da kesinleşmiş 16 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan Ö.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT ekibi, Melekli beldesindeki bir adrese yaptığı operasyonla, hakkında 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine teslim edildi.



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