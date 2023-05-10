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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Valisi Sarıibrahim, seçimde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı

AA

Iğdır Valisi Sarıibrahim, seçimde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, seçimde alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarıibrahim, Iğdır Valiliği toplantı salonunda, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'nın da katılımıyla, kentte görev yapan basın mensuplarına seçim günü öncesinde, seçim sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmaları anlattı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde devletin, tüm kurumlarıyla güvenli bir seçim ortamının sağlanması için çalışacağını vurgulayan Sarıibrahim, "İlimizde 473 sandıkta 133 bin 683 seçmenimizin seçime katılmasını bekliyoruz. Emniyet bölgesinde 31 noktada, jandarma bölgesinde 126 noktada seçmenlerimiz oy kullanacak. 473 sandığın çoğunluğu merkez ve merkez köylerinde olacak." dedi.

Sarıibrahim, "İlimiz genelinde 22 siyasal partinin 44 adayı ve 2 bağımsız aday olmak üzere 46 milletvekili adayı için oy kullanılacak. Bu sürecin başlangıcı ve bitişi süreci içerisinde il genelinde jandarma bölgesinde 1417 personel ve 137 araçla, o günkü genel güvenlik maksadıyla bulundurduğumuz gücün dışında sadece seçim güvenliği anlamında görevlendirilmiş bulunmaktadır. Emniyet bölgesinde ise 652 personelimiz ve 54 aracımız sadece seçim güvenliği noktasında tedbir alacaktır." diye konuştu.

Oy verme sürecinin başlamasından itibaren seçimin valilik birimlerince yakından takip edileceğini aktaran Sarıibrahim, şöyle devam etti:

"Altını çizmek isterim ki hem sosyal medyada hem de çeşitli mecralarda ortaya çıkabilecek ve bir kısmını da ufak tefek müşahade ettiğimiz provokasyonlar dahil yapılabilecek işlemlerle ilgili hem İl Emniyet Müdürlüğümüzün hem de İl Jandarma Komutanlığımızın bu konudaki ilgili birimleri, siber suçlarla mücadele anlamında ve kaçakçılık-organize anlamında arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapacaklar. Bu anlamda tamamen teyakkuz halinde olacağız."

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