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Ağrı Dağı eteğindeki Erhacı Sulak Alanı'nda belirlenen kuş türü 94'e yükseldi

AA

Ağrı Dağı eteğindeki Erhacı Sulak Alanı'nda belirlenen kuş türü 94'e yükseldi

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Kuş göçünün sürdüğü Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'daki Erhacı Sulak Alanı'nda tespit edilen kuş türü 94'e ulaştı.

Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında bulunan kent, kuşların önemli göç rotaları arasında yer alıyor.

Kışın Güney Yarım Küre'ye göçen kuşlar, havaların ısınmasıyla dönüşe geçip Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlarda mola veriyor.

Iğdır Üniversitesi, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği ve gönüllüleri, Erhacı Sulak Alanı'ndaki göç hareketliliğini takip ediyor.

Geçen yılın sonbahar döneminde ilk kez yapılan araştırmada göçmen ve yerli 68 kuş türünün tespit edildiği bölgede, 2023'ün ilkbahar mevsiminde şu ana kadar 94 tür kayıt altına alındı.

Akademisyenlerce sulak alandaki göç takibi, günaşırı izleniyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, bölgedeki kuş göçünün şölen havasında gerçekleştiğini söyledi.

- "Göçler halen devam ediyor"

Her geçen gün farklı türlerin kentteki arazilere geldiğini ifade eden Çelik, "Baharın gelmesiyle kuş gözlemlerimiz daha da yoğunlaştı. Sürekli arazi çalışmalarını haftada belirli periyotlarla gerçekleştiriyoruz. Şu an Erhacı'da yaptığımız son çalışmalarla tespit edilen tür sayısı 94'e yükseldi." dedi.

Çelik, Güney Yarım Küre'den göçün hala devam ettiğine işaret ederek, "Daha gelecek olan türler var, onlarla ilgili de arazi çalışmalarımız devam edecek. Iğdır'ın konumu itibarıyla bu sayı yine artabilir. Çünkü Iğdır 3 ülkeye komşu durumda, oralardan buraya tür geçişleri olabilir ya da bazen mevsimler dolayısıyla bir bakıyorsunuz ki hiç görmediğiniz bir tür burada ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla tür sayısı da artabilir." diye konuştu.

Sulak alanın bölgedeki kuş bilimi için önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Çelik, "Biz Erhacı bölgesini daha yeni yeni yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkardık. Çalışmalarımızla alan daha da tanıtılacak, kuş gözlemcileri olsun, bu alanla ilgili olan akademisyenler olsun çalışmalarımız devam edecek. Oldukça önemli bir alan. Ağrı Dağı'nın yanı başında bulunan, etrafında herhangi bir insan baskısı olmayan ve kuşların kendini rahat hissedebileceği bir alan." ifadelerini kullandı.

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