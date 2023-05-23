En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

IĞDIR (AA) - Kick Boks Dünya Kupası'nda genç kadınlar +60 kiloda şampiyonluğa uzanan Gamze Kancar, memleketi Iğdır'da davul zurnayla karşılandı.

İstanbul'da 17-21 Mayıs'ta düzenlenen organizasyonda 3 maçını da nakavtla alıp altın madalya kazanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Kancar, memleketine döndü.



Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda arkadaşlarının, ailesinin ve sporcuların tebrik ettiği Gamze Kancar, daha sonra beraberindekilerle geçtiği Zübeyde Hanım Bulvarı'nda davul zurnayla karşılandı.

Antrenör Umutcan Öztürk, organizasyona 4 sporcuyla katıldıklarını belirterek, "Gamze Kancar, genç kadınlar +60 kiloda 3 maçını da nakavtla kazanarak şampiyon oldu. Genç kadınlar 52 kiloda Nurgül Koçkıran ve büyük kadınlar 52 kiloda Gülşen Kaya da üçüncülük elde etti." diye konuştu.



Gamze Kancar ise "Final maçında omzum çıktı ama omzumun çıkmasına rağmen devam ettim ve rakibimi nakavt ederek şampiyon oldum. Hocam Umutcan Öztürk'e ve aileme teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.