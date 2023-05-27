IĞDIR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Alagöz Holding Iğdır FK, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Iğdır Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende Alagöz Holding Iğdır FK'ye şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim etti.

Kupa ve madalya törenine AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ile 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can da katıldı.

Alagöz, burada yaptığı konuşmada, iki yıl önce Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıktıklarını hatırlattı.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Alagöz, şöyle konuştu:

"3. Lig'e çıktığımızda Iğdır'da maalesef spor tesisleri yoktu, gençlerimiz spordan uzaklaşmıştı, kısa sürede tesislerimizi ve Iğdır'a yakışır tribünlerimizi yaptık. Geçen yıl final maçında penaltılarda 2. Lig'e yükselme şansını kaybetmiştik, o gün çok üzülmüştüm, üzüntülerden hayır aramıştık, demek ki bazı şeyleri eksik yaptık diye düşündük. Bu yıl eksik yaptığımız, gördüğümüz şeyleri daha doğru yaptık ve bu yıl Iğdır, Türkiye'de herkes tarafından sevilen, kabul görülen şampiyon oldu. Hedefimiz Süper Lig. Allah yolumuzu açık etsin."



Şampiyonluk töreni, havai fişek gösterisinin ardından Alişan ve Ebru Yaşar'ın verdiği konserle sona erdi.

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