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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademisyen ve öğrenciler Ağrı Dağı Milli Parkı'nda temizlik yaptı

AA

Akademisyen ve öğrenciler Ağrı Dağı Milli Parkı'nda temizlik yaptı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da akademisyen ve öğrenciler, Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki çöpleri topladı, sulak alanı yosunlardan temizledi.

Iğdır Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) ile Avcılık ve Yaban Hayatı Programı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'na gelen akademisyen ve öğrenciler, çevredeki çöpleri topladı.

Daha sonra sulak alanda oluşan yosunları da temizleyen ekip, topladıkları atıkları doldurdukları poşetlerle çevre temizliğine dikkati çekmek için "Koru" yazdı.

ÇEVMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sevtap Tırınk, "Temiz deniz, temiz dünya" sloganıyla yola çıkarak, sulak alanların önemini vurgulamak ve çevre bilincini aşılamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çevre ile ilgili farkındalık yaratmayı hedeflediklerini ifade eden Tırınk, "Bugün burada yaptığımız etkinlikte Ağrı Dağı Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptık. Topladığımız atıkları poşetlerde biriktirerek "koru" yazısı yazdık. Etkinliğe katılım sağlayan öğrenci ve akademisyenlerimizle kuş gözlemi yaptık. Ayrıca burada biyoçeşitlilik adına bir farkındalık yaratıp eğitimler verip, bunlarla ilgili hem bilinçlendirme hem de gezi-gözlem çalışmalarını sürdüreceğiz." dedi.

Öğrencilerden Nazlı Apaydın da çevreyi korumakla mükellef olduklarını ve bu sorumluluklarını yerine getirdiklerini anlattı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, doğa yürüyüşü ve sulak alanda botla gezi yaptı.

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