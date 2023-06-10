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IĞDIR (AA) - Karaciğer tedavisi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ahmet Aksoy, Iğdır'da toprağa verildi.



Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde görev yapan 31 yaşındaki Aksoy, yaklaşık bir yıldır karaciğer rahatsızlığında dolayı tedavi gördüğü Ankara'da dün hayatını kaybetti.

Aksoy'un cenazesi, işlemlerinin ardından Iğdır'a getirilerek merkeze bağlı Çalpala köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aksoy'un yakınlarının yanı sıra, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



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