Iğdır'da YKS nedeniyle 3 gün canlı müzik yapılmayacak

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin 3 gün süreyle canlı müzik organizasyonları yapılmaması kararı alındı.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, öğrencilerimizin sınav öncesi gürültüden dolayı yaşayabilecekleri mağduriyetin önüne geçmek adına 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde iş yerlerinde canlı müzik faaliyetlerine ara veriyoruz. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren tüm işletmelerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.



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