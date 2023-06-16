Iğdırlı köy çocuklarının karne hediyesi "uzay keşfi" oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdırlı köy çocuklarının karne hediyesi "uzay keşfi" oldu

AA

Iğdırlı köy çocuklarının karne hediyesi "uzay keşfi" oldu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, köy çocukları karne hediyesi olarak "planetaryum çadırıyla" uzayı keşfetti.

Iğdır Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Iğdır Kültürünü ve Turizmini Destekleme Derneği tarafından, Akyumak ve Yukarı Erhacı köylerindeki ilkokullarda karnelerini alan öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Öğrencilere karneleri, Iğdır Vali Yardımcı Abdulkadir Şahin, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Mili Eğitim Müdürü Servet Canlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nebi Işık ve Iğdır Kültürünü ve Turizmini Destekleme Derneği Başkanı Timuçin Karadağ'ın tarafından verildi.

Programda, Nene Hatun Kız Meslek Lisesi öğrencileri yaptıkları animasyon gösterisinin ardından yüz boyama etkinliği yaptı.

Çocuklar daha sonra Iğdır Kültürünü ve Turizmini Destekleme Derneğince kurulan planetaryum çadırında astronomi ve uzay bilimleri ve meteoroloji gibi bilim dallarında hazırlanmış 360 derece görselleri seyretti.

Öğrencilerden Hiranur Kaya, AA muhabirine, bu yıl takdir belgesi aldığını, çadırın içinde yapılan uzay gösterisini çok beğendiğini, kendisi için çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Aileler de etkinliğe katılarak çocuklarının neşesine ortak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı
YEREL HABERLER Iğdır'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 öğretmen ...
Türkiye şampiyonu Iğdırlı öğrenciler, Okul Sporları Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu Iğdırlı öğrenciler, Okul Sporları ...
Türkiye'nin en doğu noktasındaki okulda karne heyecanı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en doğu noktasındaki okulda karne ...
Iğdır'da YKS nedeniyle 3 gün canlı müzik yapılmayacak
YEREL HABERLER Iğdır'da YKS nedeniyle 3 gün canlı müzik yapılmayacak
Iğdır'da jandarmanın mobil eğitim tırında vatandaşlara trafik eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Iğdır'da jandarmanın mobil eğitim tırında ...
Aras Nehri çevresindeki memeli türleri gece görüşlü kameralarla kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Aras Nehri çevresindeki memeli türleri gece görüşlü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.