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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor

AA

Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sıradağlarından Aras Dağları; doğal güzellikleri, yüksek zirveleri ve sarp yamaçlarıyla doğa tutkunları ve dağcıların tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağları'ndaki 3 bin 200 metreyi aşan yükseltiler, havaların ısınması ve etkili olan yağışlarla yeşil örtüyle kaplandı.

Rengarenk çiçeklerin açtığı yörede bulunan Zor Dağları ve Bendemurat bölgesi, Iğdır ve civar illerde yaşayan dağcılarla doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

Doğaseverler, Aras Dağları'na gelip hem yaylaları geziyor hem de zirvelere tırmanıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilcisi Murat Sürmeli, AA muhabirine, bölgenin dağcılık açısından oldukça ilgi çeken bir yer olduğunu söyledi.

Kentteki dağlara her hafta klasik rotalardan tırmanış etkinlikleri düzenlediklerini, bazen de yeni rotalar belirlemek için bir araya geldiklerini dile getiren Sürmeli, "Buraya çevre illerden çok dağcı gelmekte, biz de onlara eşlik ediyoruz. Bu kadar güzel bir coğrafyası olan Iğdır'a tüm dağcıları davet ediyoruz." dedi.

- "3 bin rakımın üzerinde onlarca dağ var"

Dağcılardan Ali Tuğrul Doğu ise her hafta Iğdır'da doğa yürüyüşü ve tırmanış faaliyetlerine katıldığını belirterek, "Iğdırlı doğaseverler olarak bu güzellikleri keşfetmeyi ve çevremizdeki arkadaşlarımızla paylaşmayı istiyoruz." diye konuştu.

Doğu, Iğdır'ın etrafının birbirinden güzel dağlarla çevrili olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz de bu dağlardan istifade edip coğrafyamızı, doğal güzelliklerimizi değerli takipçilerimize tanıtmak istiyoruz. Ne varsa doğada var, bunu kullanmak lazım. Yüksek irtifa tırmanışı yapmak isteyen dağcılar önce burada akredite oluyor. Burada 3 bin rakımın üzerinde onlarca dağ var. Herkese gelip bu güzellikleri keşfetmesi tavsiye ediyorum."

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