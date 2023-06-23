Iğdır'da etkili olan taşkınlar hasara yol açtı

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IĞDIR (AA) - Iğdır’da sağanak yağmurun ardından bazı ev, ahır ve sokaklarda taşkınlar meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Özellikle yüksek kesimli bölgelerde etkili olan sağanak, Pamuk Dağı’nın eteklerindeki Suveren köyünü vurdu.

Bölgede etkili etkili olan taşkınlar köydeki bazı ev ve ahırlara zarar verdi, yolları tahrip etti.

Kent merkezinde de menfezler tıkanırken AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri de tıkanan menfezleri açmaya çalıştı.

AFAD ekipleri ise su taşkınlarından zarar gören ev, arazi ve yolların hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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