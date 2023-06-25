Aras Nehri kıyısında yiyecek arayan çakal sürüsü fotokapana yansıdı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da yiyecek arayan çakal sürüsü, fotokapanlarca görüntülendi.

KuzeyDoğa Derneğince yaban hayvanlarının hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla kentteki bazı noktalara video kaydı da alan fotokapanlar yerleştirildi.

Aras Nehri kıyısına yerleştirilen fotokapana, çakal sürüsünün görüntüsü yansıdı.

Kuş, kemirgen ve küçük memelilerle beslenen çakallar, otların arasında yiyecek ararken görüntülendi.

Çakallardan bazıları kamera önünden geçip yoluna devam etti bazıları ise fark ettikleri fotokapan önünde bir süre meraklı gözlerle bekledi.

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