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        Ağrı Dağı'nda yiyecek arayan tilkiler fotokapanlara yansıdı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:26
        Ağrı Dağı'nda yiyecek arayan tilkiler fotokapanlara yansıdı

        IĞDIR (AA) - Iğdır'da yiyecek arayan tilkiler, fotokapanlarca görüntülendi.

        KuzeyDoğa Derneğince yaban hayvanlarının hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla kentteki bazı noktalara video kaydı da alan fotokapanlar yerleştirildi.

        Ağrı Dağı eteklerindeki kırsal alanlara yerleştirilen fotokapana, yiyecek arayan tilkilerin görüntüsü yansıdı.

        Genellikle kemirgenleri avlaması ve bu nedenle tarıma katkısıyla bilinen tilkiler, otların arasında yiyecek ararken görüntülendi.

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