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        Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezonda İlker Püren'e emanet

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        Giriş: 06.07.2023 - 19:02
        Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezonda İlker Püren'e emanet

        IĞDIR (AA) - TFF 2. Lig'in yeni takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör İlker Püren ile sözleşme imzaladı.

        Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Ankara Keçiörengücü takımlarını çalıştıran İlker Püren ile anlaştı.

        Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz yapmış olduğu görüşmeler neticesinde teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ailemize 'Hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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