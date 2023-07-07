Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Iğdır'da kasten öldürme suçundan aranan 3 zanlı yaylada yakalandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:15
        Iğdır'da kasten öldürme suçundan aranan 3 zanlı yaylada yakalandı

        IĞDIR (AA) - Iğdır'da kasten adam öldürme suçundan aranan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yaylada yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        JASAT ekibi, Karagüney köyünün yaylasına yaptığı operasyonda, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ile Ağrı Dağı'ndaki Korhan yaylasında ise 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. ve 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'yi yakaladı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Dilucu Sınır Kapısı'nda cep telefonlarını kayıt altına aldırma kuyruğu
        Dilucu Sınır Kapısı'nda cep telefonlarını kayıt altına aldırma kuyruğu
        Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının da tırmanışa açılması için cam binadan iniş yaptılar
        Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının da tırmanışa açılması için cam binadan iniş yaptılar
        Husumetli aileler önce hastanede sonra köyde kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı
        Husumetli aileler önce hastanede sonra köyde kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı
        Açlıktan bitkin düşen yavru leylek, vinçle kurtarıldı
        Açlıktan bitkin düşen yavru leylek, vinçle kurtarıldı
        Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı
        Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı
        Afganistan uyruklu 296 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
        Afganistan uyruklu 296 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi