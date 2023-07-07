Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Iğdır'da engerek yılanlarını yakalayıp videosunu sosyal medyada paylaşan çobana para cezası

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:39
        Iğdır'da engerek yılanlarını yakalayıp videosunu sosyal medyada paylaşan çobana para cezası

        IĞDIR (AA) - Iğdır'da engerek yılanlarını yakalayıp videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan çobana 5 bin 600 lira ceza uygulandı.

        Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekibi, ilde çobanlık yapan bir kişinin, yakaladığı engerek yılanlarını kapalı bir alanda tuttuğunu tespit etti.

        İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu söz konusu kişinin çobanlık yapan S.İ. olduğu saptandı.

        Türkiye'nin en önemli yılan türlerinden olan koca engerek (Macrovipera lebetina) yılanlarını yakalayıp ahırda yaptığı alanlara koyup video çekip sosyal medyada paylaşan S.İ'nin bu sayede 300 bin takipçisi olduğu belirlendi.

        Operasyonla yakalanan S.İ'ye "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince 5 bin 600 lira ceza kesildi.

        Yılanlara ise DKMP ekibince el konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Dilucu Sınır Kapısı'nda cep telefonlarını kayıt altına aldırma kuyruğu
        Dilucu Sınır Kapısı'nda cep telefonlarını kayıt altına aldırma kuyruğu
        Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının da tırmanışa açılması için cam binadan iniş yaptılar
        Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının da tırmanışa açılması için cam binadan iniş yaptılar
        Husumetli aileler önce hastanede sonra köyde kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı
        Husumetli aileler önce hastanede sonra köyde kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı
        Açlıktan bitkin düşen yavru leylek, vinçle kurtarıldı
        Açlıktan bitkin düşen yavru leylek, vinçle kurtarıldı
        Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı
        Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı
        Afganistan uyruklu 296 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
        Afganistan uyruklu 296 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi