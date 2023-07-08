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        Sakarmekenin yavrularını besleme anı kameraya yansıdı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 09:35
        Sakarmekenin yavrularını besleme anı kameraya yansıdı

        IĞDIR (AA) - Sakarmeke kuşunun su altından çıkardığı besinlerle yavrularını besleme anı kayıt altına alındı.

        Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı, 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Sulak alanda en yaygın tür olan sakarmeke (Fulica atra), yerel tür olarak 4 mevsim boyunca bu alanı kullanıyor.

        Milli parkta çalışma yapan AA ekibi, sakarmekenin dalış yaparak su altından çıkardığı yiyeceklerle yavrularını besleme anını görüntüledi.

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