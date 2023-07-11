Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Iğdır'da uçurumdan düşen inek kurtarıldı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 10:47
        Iğdır'da uçurumdan düşen inek kurtarıldı

        IĞDIR (AA) - Iğdır'da uçurumdan dere yatağına düşen inek, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Çilli köyü Köprüköy mezrasında yaşayan Yakup Pektür'e ait inek, 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

        İş makineleriyle yaklaşık 6 saatte dere yatağına doğru yol açılarak hayvanın bulunduğu yere ulaşıldı. Yaralı inek, kepçeyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Çiftçi Pektür, dağdan dere yatağına yuvarlanan ineğini kurtarmak için destek istediklerini belirterek, gece vakti gelip kendilerine yardım eden görevlilere teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Jandarmanın araçta bulduğu kınalı keklikler yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu
        Jandarmanın araçta bulduğu kınalı keklikler yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu
        Dilucu Sınır Kapısı'nda cep telefonlarını kayıt altına aldırma kuyruğu
        Dilucu Sınır Kapısı'nda cep telefonlarını kayıt altına aldırma kuyruğu
        Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının da tırmanışa açılması için cam binadan iniş yaptılar
        Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının da tırmanışa açılması için cam binadan iniş yaptılar
        Husumetli aileler önce hastanede sonra köyde kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı
        Husumetli aileler önce hastanede sonra köyde kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı
        Açlıktan bitkin düşen yavru leylek, vinçle kurtarıldı
        Açlıktan bitkin düşen yavru leylek, vinçle kurtarıldı
        Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı
        Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı