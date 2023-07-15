Iğdır'ın coğrafi işaretli "şalak" kayısısında üretim 45 bin tona ulaştı

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da hasadına başlanan coğrafi işaretli şalak kayısısında üretim 45 bin tona ulaştı.

Sahip olduğu coğrafi yapısı ile mikroklima iklime sahip kentte çok sayıda meyve ve sebze çeşidinin üretimi yapılıyor. Kentte en fazla üretilen meyvelerden kayısının hasadı da devam ediyor.

Yaklaşık 2 hafta önce başlayan hasat sezonunda, sadece Iğdır'da yetişen ve bu sayede coğrafi işareti alınan "şalak" kayısısında rekolte 45 bin ton seviyesine ulaştı.

İl genelenindeki 419 bin 320 kayısı ağacında süren hummalı hasat çalışmalarından elde edilen kayısılar, Türkiye'nin farklı kentlerinin yanında özellikle Rusya ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor.

Bahçelerde toplanıp kalitelerine göre ayrılarak iç ve dış pazara gönderilen kayısının yanı sıra kentte üretilen teberze, ordubat, ağ erik ve cır kayısı da hasat edilip satışa sunuluyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Bakanlıklarının kayısı üretimine ciddi katkı sunduğunu belirtti.

Kendilerinin de hazırladıkları projelerle her yıl yeni bahçe alanları oluşturarak üretim alanlarını genişlettiklerini anlatan Yolcu, "Hem Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler hem de yerelde gerçekleştirdiğimiz projelerle her yıl bahçe alanlarını ve üretimi artırarak devam ediyoruz." dedi.

Üretilen kayısının ihracatı için de yeni kanallar açıldığını anlatan Yolcu, "Bu yıl yaklaşık 45 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Pazar sorunları giderildikçe, ihracat arttıkça üretim alanları da daha fazla artacak." diye konuştu.

- Rusya ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor

Ürünün, iç pazarın yanı sıra komşu ülkelere de satıldığını ve bu satışların kent ve ülke ekonomisine de katkı sağladığını vurgulayan Yolcu, şöyle devam etti:

"Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Iğdır kayısısına 'şalak' adını veriyoruz. Sofralık bir türdür, taze olarak tüketilir, kendine has aroması var, coğrafi işaret belgesi de alındı. Hiçbir yerde Iğdır'da üretildiği gibi kendine has bir tadı olmaz bu nedenle şalak kayısısının kendine özel bir yönü var diyebiliriz."