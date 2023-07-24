TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Iğdır İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi'nde konuştu:

IĞDIR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Şu anda 81 il, 571 ilçe çalışmasıyla Türkiye'nin en güçlü ve en büyük gençlik hareketlerinden biri olduk." dedi.

Iğdır Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen TÜGVA Iğdır İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, kentte gençlerin yararlandığı tesislerle ilgili yapılan yatırımlardan bahsederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de vakfın 10 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, "Şu anda 81 il 571 ilçe çalışmasıyla Türkiye'nin en güçlü ve en büyük gençlik hareketlerinden biri olduk. Biz kültür-sanat faaliyetlerinden sportif aktivitelere kadar, birçok hususa temas ediyoruz. Ülkenin gençlerini üstlenmiş, onların sorumluluğunu almış ve onlara faydalı olmak için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Kongrede, TÜGVA Iğdır İl Temsilciliğine Cemalettin Cantepe yeniden seçildi.

Programa, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar katıldı.