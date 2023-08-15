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        Iğdır Valisi Sarıibrahim için veda programı düzenlendi

        Valiler Kararnamesiyle Karaman'a atanan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim için veda programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 22:45
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        Iğdır Valisi Sarıibrahim için veda programı düzenlendi
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        IĞDIR (AA) - Valiler Kararnamesiyle Karaman'a atanan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim için veda programı yapıldı.

        Özel bir düğün salonunda Iğdırlıların geniş katılım sağladığı veda programında konuşan Sarıibrahim, 2020 yılında itibaren serhat şehri Iğdır'da görev yapmanın, gururunu, onurunu, mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Sarıibrahim, "Iğdır'ı tüm alanda hak ettiği seviyeye ulaştırma için çalıştık, uğraştık. Görevde başlarken birlikte başaracağız dedik, şimdi de birlikte başardık. Bu manada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de Iğdır'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Vali Sarıibrahim'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından protokol tarafından plaket verilen Sarıibrahim, vatandaşlarla tokalaşarak helallik istedi.

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