Karaman'a atanan Vali Sarıibrahim Iğdır'dan uğurlandı

IĞDIR (AA) - Valiler Kararnamesiyle Karaman'a atanan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'dan uğurlandı.

Valilik konutu önünde düzenlenen vedalaşma programında konuşan Sarıibrahim, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman'a atandığını belirtti.

Sarıibrahim, 2020 yılında atandığı Iğdır'da 3 yıllık süre boyunca hem valilik hem de belediye başkan vekilliği görevini yürütmeye çalıştığını hatırlatarak, "Buraya ilk geldiğimde ifade etiğim gibi 'birlikte başaracağız' diye yola çıkmıştık. Toplumun her kesimine veya hizmete ihtiyaca olan bütün insanlara dokunmaya çalıştık. Herkese bir temasımız olsun istedik çünkü bizler inanıyoruz ki, bu kubbe de hoş bir seda bırakmak lazım. Kararname çıktıktan sonra yaşadığımız duyguları değerlendirmemizde de gerçekten, çalıştığımızı emek verdiğimizi, toplumda bunun adına da iz bırakmaya çalıştığımızı gördük. Ben bu vesileyle bize bu fırsatı veren Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından il protokolü ve vatandaşlarla vedalaşan Sarıibrahim, kentten ayrıldı.