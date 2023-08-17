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        Iğdır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Iğdır'da, uyuşturucu ticaretinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:41
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        Iğdır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        IĞDIR (AA) - Iğdır'da, uyuşturucu ticaretinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.B'nin Melekli beldesindeki ikametinde olduğunu belirledi.

        Adrese yapılan operasyonda G.B. yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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