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        Iğdır Valisi Ercan Turan, görevine başladı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:44
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, görevine başladı:
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        IĞDIR (AA) - Valiler Kararnamesi ile Iğdır'a atanan Vali Ercan Turan, görevine başladı.

        Valilik önünde polis mangasını selamlayan Vali Turan, kendisini karşılayan kurum müdürleri ve valilik personeliyle tanıştı.

        Vali Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Tarihi, kültürü, stratejik konumuyla büyük bir potansiyele sahip, 3 ülkeye sınırı olan Serhat şehri Iğdır'ımıza sizler ile beraber hizmet etmek olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Eğitimden spora, tarımdan hayvancılığa, çevre ve şehircilikten sosyal yaşama ve daha birçok alanda planlanmış, aynı zamanda yürütülmekte olan çalışmaların takibini titizlikle yürüteceğiz." dedi.

        Vali Turan, aynı zamanda Iğdır Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek.

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