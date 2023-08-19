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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır'da programlara katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:26
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır'da programlara katıldı
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        IĞDIR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bazı programlara katılmak üzere Iğdır'a gelen Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Iğdır Kazım Karabekir Çiftliğini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

        AK Parti İl Başkanlığında 3. kademe ilçe ve mahalle teşkilatları ile bir araya gelen Yumaklı, bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

        Daha sonra AK Parti kadın ve gençlik kolları üyeleriyle düğün salonunda bir araya gelen Yumaklı, Iğdır'ı tarım ve orman alanlarında hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Yerel seçimleri hatırlatan Yumaklı, "AK Parti hükümetleri döneminde Iğdır'a önemli yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek. Biz bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.

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