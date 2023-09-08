Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 8 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı

        Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:59 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 8 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğünce, saldırının gerçekleştiği noktada düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, çeşitli kurumların temsilcileri, polis, asker, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra şehitlerin öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Iğdır Valisi Turan yaptığı konuşmada, şehitliğin bir son değil, bir nişane, bir makam, Allah ile buluşma, bir mertebe olduğunu belirterek, "Hain terör örgütü şerefsizce, kahpece tuzaklar kurarak bizlere zarar vermek isteyecektir, deniz olsalar ayağımız dahil ıslatamazlar. Vatan için canlarını veren şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Unutursak kanımız kurusun, bu bizim şiarımızdır. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. dedi.

        Serhat boylarındaki muhafızlığın en iyi şekilde devam edeceğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "Ecdadımıza, burada bizler için kanlarını döken kardeşlerimize layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde gelecek nesillerimize güzel bir ülke bırakacağız ve şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya çalışacağız. Burada tüm şehitlerimiziz rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun."

        İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca da Iğdır'a göreve başladığı günden bugüne katılığı 3. anma töreni olduğunun anımsatarak, "Çok şükür 14 şehidimizin anısına layık bir şekilde göreve başladığım ilk günden bugüne Iğdır topraklarına, Iğdır il hududuna teröristi ayağı basmadı. Bunun bizim açımızdan şehitlerimize olan bir borcu yerine getirilmesi olarak değerlendiriyorum. Burada 5. Hudut Alayımızın, İl jandarma Komutanlığımız, emniyetimizin fedakar personellerin ve en önemlisi Iğdırlı hemşerilerimizin vatansever ve vefalı tutumları bizim bu başarımıza çok önemli kaktı sağladı." şeklinde konuştu.

        Anma etkinliği, katılımcıların saldırının gerçekleştiği noktaya karanfil bırakması ve helva dağıtımıyla son buldu.

        Şehitler için ayrıca Iğdır Ulu Cami'de mevlit okutulup dualar edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Iğdır'da yapılan kız yurdunda yaşatılac...
        Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Iğdır'da yapılan kız yurdunda yaşatılac...
        Iğdır'da üretilen rafine tuz Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
        Iğdır'da üretilen rafine tuz Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
        Üniversiteden `sağlığa dost´ krem
        Üniversiteden `sağlığa dost´ krem
        Ağrı Dağı eteklerindeki köylüler tırmanışa gelen dağcılara lojistik destek...
        Ağrı Dağı eteklerindeki köylüler tırmanışa gelen dağcılara lojistik destek...
        Ağrı Dağı'na tırmanan sporcular, 3200 rakımda idman yaptı
        Ağrı Dağı'na tırmanan sporcular, 3200 rakımda idman yaptı
        Iğdırlı çocuklar, Ağrı Dağı eteklerindeki portatif havuzda yüzme öğreniyor
        Iğdırlı çocuklar, Ağrı Dağı eteklerindeki portatif havuzda yüzme öğreniyor