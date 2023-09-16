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        Havaların soğuduğu Ağrı Dağı'ndan kuşların güneye göçü başladı

        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nda yaşayan kuşlar, havaların soğumasıyla birlikte kışı geçirmek için güneye doğru göçe başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:02
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        Havaların soğuduğu Ağrı Dağı'ndan kuşların güneye göçü başladı
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        HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı'nda yaşayan kuşlar, havaların soğumasıyla birlikte kışı geçirmek için güneye doğru göçe başladı.

        Sonbaharın gelişiyle havaların soğuduğu Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan göçmen türler, daha sıcak bölgelere göç etmek için yola çıktı.

        Aralarında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, soyu tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listedeki türlerin de yer aldığı kuşlar, kışı geçirmek için güney yarımküreye doğru kanat çırpıyor.

        Bugüne kadar gözlem çalışmalarında 204 kuş türünün yaşadığı tespit edilen Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu sulak alanında göç hareketliliği yaşanıyor.

        Daha önce Rusya ve Kazakistan'a göçerek yazı burada geçirip havaların soğumasıyla dönüşe geçen kuşların yanı sıra bölgede yerel tür olarak bulunan kuşlar, sulak alanda besleniyor.

        Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, Iğdır ve Ağrı Dağı'nın Kuzeydoğu Avrasya Göç Rotası'nda bulunduğunu, sulak alanların göç eden birçok tür tarafından mola noktası olarak kullanıldığını söyledi.

        Göçün yakından takip edildiğini ifade eden Çelik, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte kuşlar kuzey enleminden güney enlemine doğru göç hareketine başladı. Iğdır’da da şu an kuşlar daha sıcak bölgelere doğru yavaş yavaş gidiyor." dedi.

        Göçe başlayanlar arasında önemli türlerin de yer aldığını belirten Çelik, "Elmabaş patka, kızkuşu ve yeşil arıkuşunun da aralarında bulunduğu kuşlar artık buradan daha sıcak bölgelere doğru göç hareketine başladılar. Buradan Afrika'nın kuzeyine, oradan da daha aşağılara inen türlerimiz var." diye konuştu.

        - "Türlerin geliş ve gidiş zamanlarını arazi çalışmalarıyla ortaya koyuyoruz"

        Özellikle yırtıcı türlerin daha uzun yolculuklara çıktığını ve Ağrı Dağı'nın yırtıcı kuş türleri açısından çok zengin olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

        "Binlerce kilometrelik yol katederek daha sıcak bölgelere, Güney Afrika’ya doğru giden türlerimiz var. Gözlemler gerçekleştiriyoruz, türlerin geliş ve gidiş zamanlarını arazi çalışmalarıyla ortaya koyuyoruz. Türlerin ne zaman geldikleri ve ne zaman göç edecekleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

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