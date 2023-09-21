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        Iğdır'da son bir yılda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir yılda düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:14
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        Iğdır'da son bir yılda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli tutuklandı
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        Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir yılda düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlar yıl boyunca devam etti.

        Kentteki birçok adres ve araçlara yönelik son bir yılda düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yargılanması tamamlanan tutuklulardan F.A'ya 22 yıl, H.C'ye 8 yıl 4 ay, H.D'ye 8 yıl 4 ay, Y.G'ye 9 yıl 3 ay, R.E'ye 12 yıl 9 ay ve F.A'ya 6 yıl hapis cezası verildi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu maddeleri ve kullanma aparatları ele geçirildi.

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