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        Iğdır'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Iğdır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:50
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        Iğdır'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Iğdır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk Akgül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

        Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, ailenin toplumunun çekirdeğini oluşturduğunu belirtti.

        Devlet olarak, aile kurumunu korumak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Turan, "Bu manada çalıştay, farkındalık artırmak için son derece önemlidir. Iğdır, bizim için özel, Iğdır'ın daha iyi nitelikli bir aile yapısına kavuşması asıl amacımız. Bunun için elimizden gelen gayreti göstererek beraber yol yürüyeceğiz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim." dedi.

        Akgül de ailenin toplumun en eski ve en önemli kurumu olduğuna belirterek, bu çalıştay ile aile sorunların tespiti, çözüm önerileri, ailenin korunması ve güçlendirilmesine dair çalışma yürütüleceğini söyledi.

        Konuşmaların ardından, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, İklim ve Çevre", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" başlıklı oturumlar yapıldı.

        Çalıştay sonrası katılımcılara sertifika verildi.

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