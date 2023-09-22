Iğdır'da çıkan yangında 2 ahır ile 8 bin ot balyası küle döndü Iğdır'da çıkan yangında 8 bin ot balyası yandı, bir kadın dumandan zehirlendi.

Iğdır'da çıkan yangında 8 bin ot balyası yandı, bir kadın dumandan zehirlendi.

Emek Mahallesi Poyraz Sokak'ta Yusuf Yeşilkaya'ya ait ikamette branda ile sarılı vaziyette muhafaza edilen balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiyesi, yangını 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangında 2 ahır ile 8 bin balya tamamen yandı.

Dumandan etkilenen Latife Yeşilkaya ambulansa Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın neden çıktığını bilmediklerini anlatan Fuat Yeşilkaya, yangından 8 bin balya otlarının yandığını belirterek, "Bir yıllık emeğimiz, annemin babamın köyde tırnaklarıyla topladığı mahsulümüz emeğimiz yandı kül oldu. Ahır da yandı şimdi, yayladan gelen hayvanımız açıkta kalacak." dedi.