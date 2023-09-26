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        "2. Uluslararası İpek Yolu Kongresi", Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı

        Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Semerkant Devlet Mimarlık Enstitüsü ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) işbirliğiyle düzenlenen "2. Uluslararası İpek Yolu Kongresi", 20 farklı ülkeden gelen bilim insanların katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:48
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        "2. Uluslararası İpek Yolu Kongresi", Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı
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        Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Semerkant Devlet Mimarlık Enstitüsü ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) işbirliğiyle düzenlenen "2. Uluslararası İpek Yolu Kongresi", 20 farklı ülkeden gelen bilim insanların katılımıyla başladı.

        Iğdır Üniversitesi ev sahipliğindeki kongreye Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Elbrus İsayev ve İKSAD Enstitüsü Başkanı Mustafa Latif Emek ve farklı ülkelerden gelen bilim insanları katıldı.

        Kongre öncesinde Iğdır Üniversitesindeki kurslarda yapılan yöresel ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Kongrenin açılış konuşmasını yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma, İpek Yolu'nun dünya tarihindeki en önemli rolünün Doğu ile Batı arasındaki kültürel köprüyü sağlamak olduğunu söyledi.

        Batı medeniyetinin İpek Yolu sayesinde yeni ufuklara yelken açtığını belirten Alma, şunları kaydetti:

        "Bu yol üzerinde yer alan medeniyetler birbirleriyle daha derin iletişimler kurmuşlar. Neticede ticaret gelişmiş, ekonomik anlamda modern ekonomik faaliyetlere yine bu ticaret yolları üzerinden ulaşılmıştır. İpek Yolu sadece Asya ile Avrupa'yı bağlayan yol değil, 2 bin yıldan beri bu bölgelerde yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların izlerini taşımakta ve bizlere olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır. Bölgemizde Kars, Nahçıvan ve Iğdır stratejik bir konumdadır. Buraların canlandırılması bakımında Zengezur koridorunun önemi ortay çıkmaktadır. Zengezur koridoru Bakü ile Iğdır arasını 1000 kilometreden 600 kilometreye düşürecektir. Özellikle kış aylarında İran'dan Bakü'ye doğru geçiş dağlık bölge olduğu için çok zor oluyordu. Bu sayede geçiş kolay ve daha kısa olacak."

        Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü İsayev de Karabağ zaferinin, tarihlerinin son 200 yıllık sürecindeki en güzel başarılardan biri olduğunun altını çizerek, "Bunun kazanılmasında iki Türk devletinin ve iki Türk liderinin beraber attığı adımlar var. Tarihi köklerimizin ne kakar bağlı olduğu bütün dünyaya gösterilmiştir. Aynı zamanda geçtiğimiz gün alınan kararların Iğdır-Nahçıvan doğal gaz hattının temelinin atılması ve Kars-Nahçıvan tren yolu ile önümüzdeki hafta görüşülecek olan güneş enerjisi projesinin hayata geçirilmesi, yakın zamanda bölgede büyük gelişmeler sağlamasına etken olacaktır." diye konuştu.

        Kongrenin açılış oturumu, protokol konuşmalarının ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimleriyle devam etti.

        Bilim insanlarının yüz yüze ve uzaktan bağlantıyla da sunumların yapıldığı kongre, yarın sona erecek.

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