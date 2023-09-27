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        Iğdır'da çalışanlarını süründürüp görüntüsünü çeken berber gözaltına alındı

        Iğdır'da çıraklarını yerde süründürüp, bu anların görüntüsünü çeken berber gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:23 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:23
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        Iğdır'da çalışanlarını süründürüp görüntüsünü çeken berber gözaltına alındı
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        Iğdır’da çıraklarını yerde süründürüp, bu anların görüntüsünü çeken berber gözaltına alındı.

        Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta berberlik yapan E.D, sözünü dinlemeyen çalışanlarını ceza olarak soyundurup dükkanın içinde süründürdü.

        Eline sopa alarak çalışanlarının başında duran E.D’nin bu anları sosyal medyada paylaşılınca, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girip E.D’yi gözaltına aldı.

        Valilikten konuyla ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, 'Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü' başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaförde çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar 15 yaşındaki S.U, 13 yaşındaki A.T. ve 18 yaşındaki E.P. Çocuk Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiş olup, olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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