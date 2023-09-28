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        Iğdır'da çalışanlarını süründürüp görüntüsünü çeken berbere ev hapsi

        Iğdır'da çıraklarını yerde süründürdüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına alınan berbere 4 ay ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 19:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:08
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        Iğdır'da çalışanlarını süründürüp görüntüsünü çeken berbere ev hapsi
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        Iğdır’da çıraklarını yerde süründürdüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına alınan berbere 4 ay ev hapsi cezası verildi.

        E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Çıkarıldığı hakimlikçe E.D'ye 4 ay ev hapsi cezası verildi.

        Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta berberlik yapan E.D, sözünü dinlemeyen çalışanlarını ceza olarak soyundurup dükkanın içinde süründürmüştü.

        Eline sopa alarak çalışanlarının başında duran E.D’nin bu anları sosyal medyada paylaşılınca, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek şüpheliyi gözaltına almıştı.

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