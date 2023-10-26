Iğdır'da çocuklar Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında eserlerini sergiledi

Iğdır'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında sergi ve konser düzenledi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) aracılığıyla yürütülen Benim Dünyam Çocuk Akademisi’ne katılan öğrenciler, 1 yıl boyunca yaptıkları resim ve heykellerin yanı sıra piyano ve filüt eserlerini 100. yıl kapsamında sergiledi.

Ulu Cami altındaki alanda bulunan akademide açılışı yapılan sergide, çocuklar tarafından piyano ve koro konseri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, AA muhabirine, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sergide görev alan çocukları 6-13 yaş arasında olduklarını belirten Canlı, "Bunlar Cumhuriyet'in çocukları, ülkemizin 2. yüz yılında inşallah bunların açacağı güzel güzergahlarla yolumuz aydınlatacaktır. Burada emeği geçen meslektaşlarıma, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Konser veren öğrencilerden Elif Önal da "Burada Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında toplandık, arkadaşlarımızla birlikte konser vererek Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık." diye konuştu.