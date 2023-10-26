Iğdır Üniversitesinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" paneli düzenlendi
Iğdır'da "Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı" paneli düzenlendi.
Iğdır’da "Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı” paneli düzenlendi.
Iğdır Üniversitesi tarafından Karaağaç Yerleşkesi'ndeki salonda düzenlenen programa, akademisyenler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Panelde, Prof. Dr. Cengiz Atlı, Doç. Dr. Kazım Yıldırım, Doç. Dr. Suna Altan ve Doç. Dr. Ünsal Tazegül, "Cumhuriyet" konulu sunum yaptı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili anılarına da yer verilen panelde, okullardaki sportif faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu.
Programın sonunda katılımcılara "katılım sertifikası" verildi.