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        Iğdır'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli cezaevine gönderildi

        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:24
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        Iğdır'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli cezaevine gönderildi
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        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 4 günde 37 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si cezaevine gönredildi, 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Öte yandan JASAT ekibince ekim ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 51 kişiden 21'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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