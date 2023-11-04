Iğdır'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli cezaevine gönderildi

Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliden 17'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 4 günde 37 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si cezaevine gönredildi, 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan JASAT ekibince ekim ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 51 kişiden 21'i tutuklandı.

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