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        Iğdır'da 44 milyon liralık yeni iş makineleri hizmete sunuldu

        Iğdır'da 44 milyon lira bütçeyle alınan yeni 13 iş makinesi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:49
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        Iğdır'da 44 milyon liralık yeni iş makineleri hizmete sunuldu
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        Iğdır'da 44 milyon lira bütçeyle alınan yeni 13 iş makinesi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

        İl Özel İdaresinde kullanılmak üzere 44 milyon lira bütçeyle 3 bıçaklı kar kamyonu, 1 asfalt serme aracı, 1 asfalt silindiri, 1 paletli ekskavatör, 3 pikap, 2 binek kamyonet ve 2 bekoloder aracı alındı.

        İl Özel İdaresi yerleşkesinde, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

        Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, "Bu imkanı bize veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere buradaki yol arkadaşlarıma, Sayın Milletvekili Cantürk Alagöz’e canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı işlerde bu aletleri kullanmak nasip olsun, inşallah daha da güçlendirelim. Yarın asfalt plentini de açacağız. Bunların hepsi Iğdır için çalışacak, hayırlı hizmetler üretecek. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

        Milletvekili Cantürk Alagöz de alınan iş makinelerinin Iğdır için faydalı olacağını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

        İş makineleri, yapılan duanın ardından kurdele kesilerek hizmete sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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