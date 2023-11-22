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        Iğdır Valisi Turan, "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı

        Iğdır'da, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:23
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        Iğdır Valisi Turan, "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı
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        Iğdır'da, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

        Programda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" bilgilendirme sunumu yapıldı.

        Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgilendirme sunumlarıyla devam etti.

        Vali Ercan Turan, bağımlılıkla mücadele konusunda okul müdürlerine, öğretmenlere ve ailelere büyük görevler düştüğünü belirterek, uyuşturucuyla topyekün mücadelenin başarı getireceğini, eğitim faaliyetlerinin toplumun geleceğini belirlediği gibi yaşam kalitesini de belirleyen büyük bir etken olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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