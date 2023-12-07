Azerbaycanlı ressamlar Iğdır'ın tarihi ve doğa güzelliklerini tuvale yansıttı

Iğdır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezen Azerbaycanlı ressamlar, gördükleri güzellikleri resmetti.

Iğdır Azerbaycan Evi tarafından organize edilen program kapsamında kente gelen, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Nahçıvan Ressamlar Birliği Başkanı Ülviyye Hemzeyeva, Nahçıvan Milletvekili Habibe Allahverdiyeva ve Nahçıvan Ressamlar Birliğinin 11 üyesi kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İki günlük geziyi tamamlayan heyet, gördükleri güzellikleri tuvale yansıttı.

Sanatçıların eserleri, Iğdır Azerbaycan Evi'nde Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in de katıldığı programla sergiye açıldı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, AA muhabirine, Azerbaycan heyetine kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiklerini söyledi.

Sanatçıların gezide gözlemledikleri yerleri resmettiğini anlatan Acar, "Bu kapsamda Iğdır'ın tarihi kültürel yerlerinden oluşan 30 tabloyu burada sergiledik. Burada amacımız, Iğdır'ımızı sanatsal olarak tanıtmaktır. Azerbaycanlı ressamlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Nahçıvan Ressamlar Birliği Başkanı Ülviyye Hemzeyeva da bu yıl 2 muhteşem tarihin 100. yılının yaşandığına dikkati çekerek," Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Ulu Önder Haydar Aliyev'in 100. yılı kapsamında biz de bu güzel iki takvim için güzel organizasyonlar yapıyoruz. Bugün bu resim sergimiz kapsamında yaptığımız etkinlilerin devamıdır. Bizim istediğimiz, Iğdır'ın güzelliklerini görerek, yaşayarak resmetmekti. Azerbaycan Evi tarafından organize edilen programla buraya geldik ve gördüğümüz güzellikleri tuvallere resmettik." diye konuştu.

Nahçıvan Milletvekili Habibe Allahverdiyeva ise Iğdır'ın kadim tarihini ve kadim medeniyetini eserlerine yansıttıklarını belirterek, "Ben de dahil olmak üzere Nahçıvan Ressamlar Birliği üyesi her birimiz 3 resim yaptık. Bu eserlerden Nahçıvan'dan görülen Ağrı Dağı başta olmak üzere birçok güzel tarihi, kültürel esere tablolarımızda hayat verdik." ifadelerini kullandı.