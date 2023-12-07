Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Azerbaycanlı ressamlar Iğdır'ın tarihi ve doğa güzelliklerini tuvale yansıttı

        Iğdır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezen Azerbaycanlı ressamlar, gördükleri güzellikleri resmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycanlı ressamlar Iğdır'ın tarihi ve doğa güzelliklerini tuvale yansıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezen Azerbaycanlı ressamlar, gördükleri güzellikleri resmetti.

        Iğdır Azerbaycan Evi tarafından organize edilen program kapsamında kente gelen, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Nahçıvan Ressamlar Birliği Başkanı Ülviyye Hemzeyeva, Nahçıvan Milletvekili Habibe Allahverdiyeva ve Nahçıvan Ressamlar Birliğinin 11 üyesi kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

        İki günlük geziyi tamamlayan heyet, gördükleri güzellikleri tuvale yansıttı.

        Sanatçıların eserleri, Iğdır Azerbaycan Evi'nde Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in de katıldığı programla sergiye açıldı.

        Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, AA muhabirine, Azerbaycan heyetine kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiklerini söyledi.

        Sanatçıların gezide gözlemledikleri yerleri resmettiğini anlatan Acar, "Bu kapsamda Iğdır'ın tarihi kültürel yerlerinden oluşan 30 tabloyu burada sergiledik. Burada amacımız, Iğdır'ımızı sanatsal olarak tanıtmaktır. Azerbaycanlı ressamlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

        Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Nahçıvan Ressamlar Birliği Başkanı Ülviyye Hemzeyeva da bu yıl 2 muhteşem tarihin 100. yılının yaşandığına dikkati çekerek," Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Ulu Önder Haydar Aliyev'in 100. yılı kapsamında biz de bu güzel iki takvim için güzel organizasyonlar yapıyoruz. Bugün bu resim sergimiz kapsamında yaptığımız etkinlilerin devamıdır. Bizim istediğimiz, Iğdır'ın güzelliklerini görerek, yaşayarak resmetmekti. Azerbaycan Evi tarafından organize edilen programla buraya geldik ve gördüğümüz güzellikleri tuvallere resmettik." diye konuştu.

        Nahçıvan Milletvekili Habibe Allahverdiyeva ise Iğdır'ın kadim tarihini ve kadim medeniyetini eserlerine yansıttıklarını belirterek, "Ben de dahil olmak üzere Nahçıvan Ressamlar Birliği üyesi her birimiz 3 resim yaptık. Bu eserlerden Nahçıvan'dan görülen Ağrı Dağı başta olmak üzere birçok güzel tarihi, kültürel esere tablolarımızda hayat verdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        KKM'de fren
        KKM'de fren

        Benzer Haberler

        Iğdır'da, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Iğdır'da, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Iğdır'da engelli öğrenciler "Empati Kafe"de hünerlerini sergiledi
        Iğdır'da engelli öğrenciler "Empati Kafe"de hünerlerini sergiledi
        Barış toplantısında ortalık savaş alanına döndü
        Barış toplantısında ortalık savaş alanına döndü
        Iğdır'da barıştırılmak üzere toplanan iki grup arasında çıkan kavgada 9 kiş...
        Iğdır'da barıştırılmak üzere toplanan iki grup arasında çıkan kavgada 9 kiş...
        Iğdır'da özel eğitim öğretmenleri "Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz" temal...
        Iğdır'da özel eğitim öğretmenleri "Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz" temal...
        Iğdır'da bir veteriner tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü
        Iğdır'da bir veteriner tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü