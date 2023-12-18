Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 796 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi

        Iğdır'da 796 öğrenci, jandarmanın etkinliğiyle sinemada "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:14 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da 796 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da 796 öğrenci, jandarmanın etkinliğiyle sinemada "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

        İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaöğretim öğrencilerini sinemayla buluşturuyor.

        Halfeli Belediye Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, kent merkezi ve köylerden getirilen çocuklar, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın konu alındığı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini seyretti.

        Çeşitli ikramlarda da bulunulan öğrenciler, filmi izledikten sonra otobüslerle okullarına geri götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Iğdır´ın 9 köyünde eğitime bir gün ara verildi
        Iğdır´ın 9 köyünde eğitime bir gün ara verildi
        Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
        Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
        Astım, bronşit, KOAH hastaları, Tuz Terapi Merkezi'nde şifa arıyor
        Astım, bronşit, KOAH hastaları, Tuz Terapi Merkezi'nde şifa arıyor
        Sisler altındaki Aras Vadisi ve çevresindeki dağlar doğa tutkunlarının rota...
        Sisler altındaki Aras Vadisi ve çevresindeki dağlar doğa tutkunlarının rota...
        Ağrı Dağı'nın üzerinde mercek bulutu oluştu
        Ağrı Dağı'nın üzerinde mercek bulutu oluştu
        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı