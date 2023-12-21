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        Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında sıkışan işçi ekiplerce kurtarıldı

        Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında kolonların arasına sıkışan işçi, AFAD ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:05
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        Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında sıkışan işçi ekiplerce kurtarıldı
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        Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında kolonların arasına sıkışan işçi, AFAD ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kentteki 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım çalışmaları sürdürülen bir binada çalışan işçi Muhammed Tutka, yıkım esnasında kolonların arasına sıkıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Iğdır Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekibi, kolonu makineler yardımıyla keserek Tutka'yı bulunduğu yerden çıkardı.

        Tutka, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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