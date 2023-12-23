Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Geleceğin eczacıları, Iğdır'daki kozmetik üretim tesislerinde mesleki tecrübe kazanıyor

        Ağrı'daki eczacılık fakültesi öğrencileri, Iğdır'da ziyaret ettikleri kozmetik üretim tesislerinde mesleki tecrübe kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleceğin eczacıları, Iğdır'daki kozmetik üretim tesislerinde mesleki tecrübe kazanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'daki eczacılık fakültesi öğrencileri, Iğdır'da ziyaret ettikleri kozmetik üretim tesislerinde mesleki tecrübe kazanıyor.

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, kentteki kozmetik üretim tesislerini ziyaret etti.

        İşletmedeki parfüm ve kolonya üretimini yerinde görüp notlar alan öğrenciler, bu ziyaretlerle hem mesleki tecrübe kazanıyor hem de alanlarıyla ilgili konuları uygulamalı öğrenme fırsatı buluyor.

        İşletme sahibi eczacı Ümit Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Iğdır yöresine özgü kayısı kolonyası başta olmak üzere kozmetik ürünler imal ettiklerini söyledi.

        Mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştıklarını ifade eden Eren, "Hocalarımız ve öğrencilerin ziyareti bizleri mutlu etti. Onlara tesislerimizi gezdirdik, üretim aşmalarımızı dilimiz döndüğünce anlattık. Bu, hem bizim hem de öğrenciler için güzel deneyim oldu." dedi.

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Aydın da dermokozmetik kulüplerinin çalışmaları kapsamında danışman öğretmenler olarak Iğdır'a geldiklerini anlatarak, "Özellikle farmakoloji derslerinde teorik anlattığımız bilgileri burada uygulamalı bizzat görmüş olduk. Öğrencilerimize sanayide bir ürünün çıkarılmasının uygulamalı gösterilmesi çok faydalı oldu." diye konuştu.

        - "Bölgemizde sanayiye yönelik tesisler maalesef kısıtlı"

        Fakültenin Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Dilan Özmen de Dermokozmetik Kulübünün danışmanlığını yaptığını, eğitim amaçlı Iğdır'daki işletmeye ziyarette bulunduklarını söyledi.

        Eczacılık fakültelerinde hem teorik hem de pratik eğitimler verildiğini dile getiren Özmen, şöyle devam etti:

        "Kendi laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz eczacılığa yönelik eğitimler alıyor ancak bölgemizde sanayiye yönelik tesisler maalesef kısıtlı, buradaki işletmecinin hem eczacı olması hem de sanayi bakımından böyle bir tesise sahip olması dolayısıyla öğrencilerimizin burayı canlı olarak yerinde görmelerini istedik. Buranın onlara ilham vermesini ve motivasyon kaynağı olmasını istedik."

        Kulüp Başkanı 2. sınıf öğrencisi Hümeyra Demir de kulübü firma gezileri düzenleyerek fikir edinmek için kurduklarını anlattı.

        Sınıf ortamında eğitim aldıklarını belirten Demir, "Fikirlerimizin daha net oluşabilmesi için ortamı görmemiz gerekiyor. Bu manada mezun olduğumuzda hangi alana yöneleceğimiz konusunda fikirlerimiz netlik kazanmış oluyor. " dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        O gemi sökülüyor!
        O gemi sökülüyor!
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Iğdır'da "Nardugan Bayramı" törenle kutlandı
        Iğdır'da "Nardugan Bayramı" törenle kutlandı
        Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında sıkışan işçi ekiplerce kurtar...
        Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında sıkışan işçi ekiplerce kurtar...
        Yıkımda kesilen kolon ile duvar arasında sıkışan işçi yaralandı
        Yıkımda kesilen kolon ile duvar arasında sıkışan işçi yaralandı
        Buzlanmaya karşı karayollarına dökmek üzere günlük 500 ton tuz çıkarılıyor
        Buzlanmaya karşı karayollarına dökmek üzere günlük 500 ton tuz çıkarılıyor
        Samanlıktaki çukura düşen eşek, kurtarıldı
        Samanlıktaki çukura düşen eşek, kurtarıldı
        Iğdır'da 796 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi
        Iğdır'da 796 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi