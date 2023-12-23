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        Iğdır'da aniden bastıran kar kenti beyaza bürüdü

        Iğdır kent merkezi, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:02
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        Iğdır'da aniden bastıran kar kenti beyaza bürüdü
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        Iğdır kent merkezi, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Iğdır'da, öğleden sonra başlayan yağmur aksam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışına hazırlıksız yakalanan Iğdırlılar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Hasan Çakmak AA muhabirine, kar yağışını bu aylarda beklemediklerini ifade ederek, en son 8 yıl önce böyle bir kar yağışının şehirde etkili olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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