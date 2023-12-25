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        Iğdır'da şehitler için Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi

        Iğdır'da, şehit Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar için yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 25.12.2023 - 20:40
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        Iğdır'da şehitler için Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi
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        Iğdır'da, şehit Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar için yürüyüş yapıldı.

        Kentte bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit edilmesi nedeniyle protesto düzenledi.

        Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki etkinlikte Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, terör örgütü PKK'yı kınadı.

        Ellerindeki 100 metrelik Türk bayrağıyla buradan Millet Bahçesi'ne yürüyen kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için", "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak, çeşitli dövizler açtı.

        Topluluk adına konuşan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilcisi Erkan Çiğdem, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar neticesinde 12 vatan evladının şehit olduğunu anımsattı.

        Türk milletine baş sağlığı dileklerinde bulunan Çiğdem,"Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Serhat Şehri Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Iğdır tek yürek devletinin yanında terörün karşısındadır." dedi.

        Çiğdem, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara da değinerek, şunları kaydetti:

        "Iğdır'dan içinde ümmet, vatan, bayrak ve millet sevgisi taşıyanlar olarak, Gazze’de yaşanan katliamların da ülkemizde 40 yıldır devam eden başta PKK olmak üzere tüm bölücü terör örgütü eylemlerinin de ortak amacı emperyalist güçlere hizmet etmektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan Gazze'de yaşanan katliamda şehit olan 20 bin sivil ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden 12 aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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