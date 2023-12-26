Iğdır'ın yüksek kesimlerinde tipi ve fırtına etkili oluyor

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde etkili olan kar, yüksek kesimli yerleşim yerlerinde yerini tipi ve fırtınaya bıraktı.

Yoğun fırtına ve tipi, yüksek kesimli bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

​​​​​​​İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 44 köy yolundan 25'ini yeniden ulaşıma açtı, 19 köy yolunda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bazı köylerde buzlanma oluştu.

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