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        Iğdır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Iğdır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:51
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        Iğdır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Iğdır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeli beldesi ile merkeze bağlı Taşlıca köyünde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 1 kalaşnikof, 1 mavzer, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait 365 fişek ele geçirildi.

        Silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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